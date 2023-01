Así demuestra Rob Kardashian su felicidad junto a Dream y Blac Chyna

Recientemente todos los medios internacionales reportaron la separación de Blac Chyna y Rob Kardashian luego de una fuerte discusión que tuvieron durante el rodaje de las últimas escenas de 'Keeping Up With the Kardashians'. Tan definitiva parecía, que el hermano mayor de Kim eliminó todas las fotografías de Chyna de su Instagram. Sin embargo, días después volvieron aparecer en la esfera social como si nada hubiese ocurrido y ahora no dejan de mostrar lo feliz que están con Dream y el niño de Blac. Ambos publicaron un video de Snapchat en sus respectivas cuentas de Instagram recibiendo el año nuevo con carcajadas e irradiando felicidad.

Luego Rob publicó una foto con su pequeña hija Dream, haciendo referencia al nuevo año que inicia con emojis de diablito ¿Qué habrá querido dar a entender?, sus seguidores sólo comentaron sobre la belleza de la hermosa bebé de ojos azules y cabello negro como sus tías. Momentos despúes, Blac Chyna también subió la misma fotografía a su cuenta con la palabra familia y un corazón.

Pero la pareja que está interesada en bajar de peso y retomar sus esculturales figuras también compartió un video en el que están en la cima de una montaña luego de dos horas de ejercicios. Al parecer volvieron a ser los inseparables que eran antes de todos sus problemas.

Seguramente el amor, junto a las vivencias que han tenido como padres de Dream ha unido más sus vidas y fortalecido su relación.