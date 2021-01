Armie Hammer renuncia a película con JLo tras polémica en redes por supuesto canibalismo

El actor Armie Hammer, muy conocido por 'Call Me By Your Name' (2017), ha sido uno de los protagonistas de las redes sociales esta semana por unos supuestos y polémicos mensajes suyos de contenido sexual extremo y por haber abandonado poco después la cinta que iba a encabezar con Jennifer López.

El extraño culebrón sobre Hammer empezó el pasado fin de semana cuando aparecieron de forma anónima en las redes presuntos mensajes privados del actor en el que detallaba algunas de sus fantasías sexuales, que en algunos casos resultaban muy perturbadoras.

"Necesito beber tu sangre" o "soy cien por cien un caníbal" son algunos de esos mensajes que supuestamente escribió Hammer.

El nombre del actor fue tendencia mundial durante días y, varios días después, todavía hoy sigue siéndolo.

La controversia sobre Hammer continuó el miércoles cuando anunció que finalmente no estaría en 'Shotgun Wedding', la comedia en la que compartiría protagonismo con Jennifer López.

'Shotgun Wedding' relatará la historia de Darcy y Tom, una pareja que afronta su inminente boda con muchas dudas y con sus respectivas familias ayudando muy poco a relajar la situación.

Para complicar aún más las cosas, la boda deja de ser una fiesta cuando todos los invitados sufren un intento de secuestro.

Tras la salida de Hammer de esta cinta, los responsables de la película buscarán un nuevo intérprete para continuar con el proyecto.

No obstante, el actor aprovechó el anuncio sobre 'Shotgun Wedding' para defender que los polémicos mensajes no eran suyos.

"No estoy respondiendo a estas jodidas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en internet en mi contra no puedo dejar con buena conciencia a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana", dijo a la revista Variety para intentar cerrar una polémica que todavía continúa muy viva en las redes. EFE