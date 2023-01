Ariana Grande recibirá ciudadanía honoraria de Manchester

El consejo de la ciudad va a establecer una ley con el fin de reconocer las contribuciones a la ciudad y la cantante estadounidense será la primera en recibir este reconocimiento.

Uno de los puntos para recibir este galardón fue las decisiones tomadas luego del atentado en el Manchester Arena, el pasado 22 de mayo, que le costó la vida a 22 personas y dejó a 59 heridas como realizar un concierto benéfico denominado One Love Manchester.

El show contó con la presencia de Ariana Grande y de artistas de la talla de Katy Perry, Robbie Williams, Coldplay, Take That, Miley Cyrus, Liam Gallagher, entre otros, logrando reunir 3 millones de libras, sumado a otras iniciativas para recaudar más de 10 millones de libras para las víctimas y familiares afectados.

La cantante ha donado también para las víctimas y familiares las regalías de las canciones 'One Last Time' y 'Somewhere over the rainbow', que sonaron durante el evento de beneficencia.

Será la primera vez que una persona ajena a la ciudad reciba este reconocimiento y, de ahora en adelante, se le otorgará a cualquier individuo así no haya nacido en Mánchester.



