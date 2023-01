Ariadna Gutiérrez recibe millonaria propuesta para grabar un video porno

Dicen que después de la tormenta llega la calma y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a Ariadna Gutiérrez , quien con su belleza, encanto y espontaneidad supo representar con altura a Colombia en la reciente gala de Miss Universo , pese a haber sido protagonista de aquel bochornoso episodio.

Resulta que dos portales reconocidos de contenido para adultos le hicieron propuestas a Miss Colombia para que haga parte de la industria del porno.

Una de estas y la más seria fue Vivid Entertainment que a través de su fundador y co-CEO, Steven Hirsch, le hizo llegar una carta en la que le ofrece 1 millón de dólares para que grabe un video porno con la opción de que escoja “los compañeros que quiera y el tipo de sexo que desee tener”. Además, le propone ser la primera Vivid Girl Crown y le promete que así obtendrá fama y más dinero del que habría ganado por ser Miss Universo.

Para persuadirla, en la carta publicada por el sitio TMZ , Hirsch le pone ejemplos de grandes celebridades que han llegado a donde están en parte por haber aceptado participar en este tipo de material de consumo adulto, como la ex Miss América Vanessa Williams, Kim Kardashian o Pamela Anderson.

¿Qué responderá Ariadna Gutiérrez ante la millonaria propuesta?

Entre tanto, otro sitio que le ofreció trabajo a través de Twitter fue PornHub que le escribió “Don't cry Miss Colombia. I have a better job for you. #MissUniverse2015”.

