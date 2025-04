Anamar envía contundente mensaje por hacer ejercicio en su embarazo: “No estoy inmóvil”

Ana María Restrepo está muy feliz con su embarazo, ya que a través de redes sociales ha posteado diferentes imágenes de su pancita y de lo mucho que ha crecido Ethan en su vientre; sin embargo, recientemente dejó un mensaje en su Instagram, en donde tiene 430 mil seguidores, a todos aquellas que la critican por ir al gimnasio en esta etapa de gestación. Allí dejó claro que su embarazo no tiene ningún riesgo y que se encuentra muy bien de salud.

“Oigan, ustedes sí se alarman y tienen un montón de tabús por todo. No enferma, ni incapacitada, ni inmóvil. No es que tenga que quedarme quieta, y no tengo embarazo de alto riesgo, todo está superbién gracias a Dios y llevo muchísimos años entrenando y parar no era opción”, expresó.

Adicionalmente, afirmó que su doctor Julián Peláez ha estado muy pendiente de todo su proceso, desde el primer día que se enteró de que estaba esperando a su primer bebé e indicó que el especialista le autorizó poder entrenar en medio de este proceso.

“Solo bajándole la intensidad, a los pesos, debo entrenar liviano y nada de mucho impacto. Dejen vivir cada proceso y si público que estoy entrenando, es porque sí puedo, llevo haciéndolo estos meses bajo la supervisión de mi doctor”, agregó.

Asimismo, dijo que ella es demasiado intensa con el tema, preguntándole al profesional si puede hacer determinada rutina, para que su bebé no salga perjudicado. Y después de esto, volvió a resaltar en no tener más tabús frente al tema.

Es de destacar que recientemente ella asistió al concierto de Maluma en Medellín. En su Instagram publicó fotos de aquel momento que disfrutó con sus amigos y los fans no pasaron desapercibido este momento y le comunicaron que luce espectacular con su pancita.

Recientemente, publicó que tendrá un niño y le llamará Ethan, y tras su celebración, dejó plasmado este día tan importante con varias fotografías y una dedicatoria en el posteo que realizó.

“Un momento lleno de emociones, el corazón latiendo a mil por segundo, llena de fuerza y valentía para bajar la palanca solita y sobre todo llena del amor de Dios y mi bebé”, expresó en con tiernas imágenes que han cautivado a los usuarios en sus redes sociales.