Ana Mile Gutiérrez, una mamá como pocas, superó una gran adversidad

“Es miedosa”, dice Ana Milena, hablando de la adolescencia, la etapa por la que pasa su hija, Valentina, de 14 años. Ella, a quien todo el mundo considera una ‘mamá joven’, trata de hacerse la fresca cuando su hija la pone contra la pared con preguntas incómodas.

“Es muy difícil poder aconsejarla, pero, sobre todo, que uno sabe que lo que la mamá le dice le entra por un oído y le sale por el otro, porque uno también fue hijo, aunque trato de ser lo más chévere y relajada posible”.

Pero lo más difícil para Ana Milena no es el cambio de temperamento de su hija, típico de la edad, y tampoco que, por momentos, deba asumir entre tres y cuatro trabajos, para sacarla adelante económicamente. Lo más duro de ser mamá es que se vio enfrentada a una situación poco común en el mundo: hace 10 años Pablo, el papá de Valentina, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, la misma que padece Stephen Hawkins.

“Se enfermó cuando tenía 30 años. Yo tenía 24. Allí, se le derrumba a uno todo: son la enfermedad, la persona que está enferma y tu hija, es cómo enfrentar la vida para salir adelante y, además, contarle que su papá ya no puede hacer ciertas cosas, porque esa enfermedad, paulatinamente, va dejando inmovilizada a la persona. En este momento, él no puede hablar, caminar, trabajar y eso pasa desde hace muchos años. A mí me tocó tomar las riendas del hogar y estar ciento por ciento para Valentina”.

