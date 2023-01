Ana Harlen Mosquera confiesa que un exnovio le causó herida en el rostro

Ana Harlen Mosquera, la bella Milagros de La Esclava Blanca contó a la revista TVyNovelas que fue víctima de maltrato por culpa de un exnovio.

“Yo vivía en Medellín, estudiaba Comunicación audiovisual y en esa época tenía un novio. Un día le dije que no quería continuar con la relación, pero su reacción fue muy violenta, al punto que me repetía que si no estaba con él, no estaría con nadie; una noche llegó a mi casa con una navaja e intentó matarme”.

Publicidad

La actriz, quien fue bailarina de Julio Iglesias asegura que intentó quitarse la vida tras los dramáticos momentos que vivió luego del incidente.

“Recibí cuatro heridas en las piernas, los brazos y la cara. En un hospital de Medellín me suturaron, sin saber que yo cicatrizaba queloides. Ahí comenzó el verdadero dolor, la cicatriz se convirtió en una especie de bola de carne que colgaba de mi cara, tuve que retirarme de la universidad por el matoneo del que era víctima y en la calle también era terrible”, agregó.

Pese al incidente, la actriz logró recuperarse y su carrera comenzó a ascender. Consiguió trabajo como modelo y las propuestas en actuación no se hicieron esperar.

Actualmente, Ana Harlen interpreta a Milagros en La Esclava Blanca y su belleza es admirada a diario en las redes sociales.

Publicidad