Ana del Castillo se pronunció sobre el video que se filtró donde un hombre le tocaba los glúteos

A través de redes sociales se ha viralizado un video en el que logra ver el momento exacto en el que la artista vallenata Ana del Castillo reacciona al sentir que un sujeto le toca la cola justo cuando sale de una de sus presentaciones artísticas. Aunque muchos intentaron decirle que el sujeto contra el que arremetió no fue el culpable, la mujer siguió defendiéndose.

Luego de la polémica, la artista apareció en su cuenta oficial de Instagram para hablar de lo ocurrido y asegurar que rechaza todo tipo de comentarios en donde le han echado la culpa por haber reaccionado de esa forma. Además, agregó que está dispuesta a hacerse respetar cuantas veces sea necesario, pues su integridad está por encima de todo.

Mira también: Ana del Castillo fue agredida en medio de un concierto en su segundo día de presentaciones

Publicidad

"Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando una foticos con la gente, me sentí bien, andaba en una buena actitud. Y sí fue el hombre que me agarró el glúteo porque cuando me lo tocó, le agarré la mano y lo zarandeé para que sea serio", señaló en medio de la plataforma.

No te pierdas: ¡Paren todo, llegó el tormento! Juancho de la Espriella y Ana del Castillo dan de qué hablar