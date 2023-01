Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez: sin planes de boda ni bebé a la vista

Después de confirmarse el pasado mes de febrero la relación sentimental entre Iván Sánchez y su compañera de reparto Ana Brenda Contreras no tardaron en surgir los rumores de boda con embarazo de por medio. Ahora la actriz ha querido aclarar que ni está esperando un hijo ni tiene previsto pasar por el altar en un futuro inmediato con Iván, que confirmó recientemente el final de su matrimonio con Elia Galera, madre de sus hijas Olivia y Jimena.

"Ahora los proyectos y mis bebés pues son estos [el trabajo] y estoy plena así. Estoy feliz, tampoco sé qué me deparará la vida más adelante, pero por el momento estoy concentrada en esto", explicó Ana en una entrevista con Javier Poza.

Publicidad

Por el momento ni Ana ni Iván tienen intención de "saltarse etapas" en su romance.

"La verdad es que no hay que saltarse etapas, por eso siempre pedimos respeto. Estamos trabajando mucho, gracias a Dios. Tenemos mucho que hablar de trabajo, no somos personas que hablen de su vida personal más que de trabajo, porque tenemos muchas cosas que hacer, gracias a Dios", añadió la intérprete, asegurando que cuando haya alguna noticia relevante que compartir sobre su vida privada serán ellos los primeros en hablar del tema: "Bueno, ya cuando haya cosas que platicar se platicarán".

La pareja se vio obligada a hacer pública su relación tras la publicación de unas fotografías suyas en la playa de un hotel de Puerto Escondido, Oaxaca (México), en las que Iván aparecía medio desnudo cambiándose el bañador frente a Ana. Para el actor, muy celoso de su vida privada, encontrarse en una situación como esa supuso una "violación e invasión brutal" de su intimidad a la que no fue capaz de encontrar justificación.

"Lo que hizo la revista fue una violación e invasión brutal y hubo que salir a hablar un poco al respecto para aclarar la situación y que no siguieran embarrando más las cosas. Como suelo mantener mi vida privada muy lejos de mi parte laboral, cuando salen barbaridades así, que legalmente no son correctas, debo salir a aclarar las cosas para no hacer daño a terceros. Ahí es cuando entra [en juego] el tema del respeto que la prensa debe darle a las personas, no solo a las celebridades, a todos. Es una invasión de la privacidad que entren en tu casa, saquen material tuyo y se reproduzca. Sé que como personaje público puedo generar cierta curiosidad, pero hay cosas que simplemente no se pueden hacer", aseguraba Iván en una entrevista a Estilo DF.

Publicidad

Por: Bang Showbiz