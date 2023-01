¿Algo anda mal? Tom Hiddleston se niega a hablar sobre su relación con Taylor Swift

Aunque Tom Hiddleston y Taylor Swift no se han esforzado demasiado por esconder su floreciente romance, por el momento el actor británico prefiere no realizar comentarios sobre su relación sentimental con la cantante. Así lo dejó claro cuando la periodista australiana de Channel Nine, Hayley Webb, le abordó mientras corría por las calles de Broadbeach (Australia) para preguntarle acerca de su famosa novia, a lo que el intérprete respondió de forma educada pero tajante.

"Prefiero hablar sobre mi trabajo si no te importa", contestó cuando le interrogaron acerca del futuro de su noviazgo y de si pensaba que Taylor era "la elegida".

A pesar de la insistencia de la periodista, el británico se negó a revelar cualquier detalles de los planes que Taylor y él tienen en mente para disfrutar del país.

"Tampoco voy a contestar a eso lo siento", añadió ante la pregunta de si su chica estaba disfrutando de la visita a Australia, donde llegó junto a Tom Hiddleston el pasado viernes para que este comenzase a rodar la película 'Thor: Ragnarok', la tercera parte de la saga.

Los dos enamorados ya fueron vistos el pasado sábado disfrutando de una agradable velada romántica en el restaurante italiano Gemelli, en la Costa Dorada australiana.

"Cenaron en Gemelli, un restaurante italiano. Taylor le dijo al personal que la comida italiana era su favorita y que tenía muchas ganas de probarla. Se marcharon caminando cogidos de la mano en la misma dirección. Disfrutaron de una cena de varias horas antes de volver al hotel en un coche que conducía un chófer", revelaba una fuente a la revista People.

Por: Bang Showbiz