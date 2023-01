Alejandro Sanz fue nombrado ‘Persona del año’ en los Grammy Latino

En una noche para recordar, un Alejandro Sanz al borde de las lágrimas escuchó sus canciones en boca de sus amigos. Natalia Lafourcade abrió con "No es lo mismo", Juan Luis Guerra convirtió "Desde cuando" en bachata y Residente hizo su versión rap de "Looking for Paradise".

David Bisbal, Mon Lafenrte y Rosalía entonaron "El alma al aire", "Mi soledad y yo" y "Cuando nadie me ve".

Desde su butaca el cantautor Alejandro Sanz se emocionaba al escuchar los grandes éxitos de casi 30 años de carrera. Se levantaba, los abrazaba, les aplaudía y hasta silbaba.

El español de 48 años fue distinguido el miércoles de noche como Personalidad del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación, y la fiesta, no televisada, no podía ser sino musical.

"Amiga mía" sonó en la voz de Luis Fonsi, "La forma del corazón" en la de Niña Pastori, mientras que Jesse y Joe lo deleitaron con "Siempre de noche".

"Cuando era un niño tuve un sueño, después una guitarra, un acorde, un verso, un miedo, una necesidad, una canción y me puse a cantar". Su discurso de agradecimiento tuvo la poesía que caracteriza todas sus canciones.

"Debemos soñar en alto y soñar despiertos (...). Un sueño me trajo aquí y hoy aquel niño que fui donde quiera que esté le da las gracias a todos ustedes", añadió el ganador de 20 Grammy Latino y tres Grammy.

Sanz tiene 16 álbumes publicados y más de 25 millones de copias vendidas.

La celebración fue la víspera de la gala del mayor premio de la música latina, en la que Residente -René Pérez Joglar- llega con el mayor número de nominaciones en la maleta (nueve) por su primer trabajo en solitario desde que dejó Calle 13, inspirado en un estudio de su genoma.

Maluma y Shakira le siguen con siete y seis respectivamente, mientras que Luis Fonsi cuenta con cuatro por su gran éxito "Despacito", cuya versión con Justin Bieber estuvo 16 semanas en el top de la lista Billboard. AFP