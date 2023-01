Alejandro Riaño aclaró que todavía no se despedirá de su personaje Juanpis González

Luego de que se generara una polémica en redes sociales por el supuesto retiro del icónico personaje de Alejandro Riaño, Juanpis González, el comediante tuvo que salir a sus propias redes sociales a explicar lo que realmente había ocurrido. Según informó, todavía no tiene intenciones de dejarlo, ya que tiene varios proyectos pendientes, en su mayoría, giras.

"No es el el fin. Acá lo triste es pensar que la gente todavía no ha entendido el mensaje que queremos dar a través todo lo nefasto que puede ser una persona como Juanpis González, que jamás se habla de una crítica al privilegiado. No está mal ser privilegiado, yo he sido un privilegiado además toda la vida, sino la falta de humanidad que hay en este país, el resentimiento, la envidia, el odio", señaló Riaño a través de su cuenta personal de Instagram.

Riaño agregó que fue muy triste ver los comentarios de las personas que se alegran del fin de su proyecto, pues expresó que al parecer no han entendido el mensaje que quieren transmitir y agregó que tampoco ven que de ese personaje trabajan 75 personas con familias para mantener.