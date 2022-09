Adam Levine responde a las acusaciones de presunta infidelidad a su esposa con una modelo

Adam Levine se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación que hizo una joven modelo en la plataforma social TikTok, donde asegura que sostuvo una relación amorosa con él. El vocalista de la famosa banda Maroon 5 está casado hace ocho años con la modelo Behati Prinsloo.

La pareja es una de las más estables de Hollywood , pues data desde el año 2012 que eran novios, se casaron en el 2014 y actualmente tienen dos hijas, además la modelo de Victoria's Secret anunció que se encuentra en espera de su tercer hijo.

La publicación de Sumner Stroh, la joven que asegura que mantuvo una relación consentida por ambas partes con el famoso vocalista, se ha vuelto viral y ya cuenta hasta el momento con más de cinco millones de reproducciones.

Sumner, de 23 años, mostró parte de las conversaciones que según ella mantuvo con Adam: "No estaba tan presente en la escena como lo estoy ahora, así que era fácilmente manipulable", indicó la modelo en su vídeo. La mujer expresó que está arrepentida de haberse relacionado con un hombre casado.

De igual forma, Adam Levine habló sobre la situación que enfrenta, aunque no negó su vínculo con la joven modelo, aceptó que no estuvo bien hablar de manera íntima con alguien que no fuera su esposa.

Por medio de su Instagram indicó: "Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Usé un mal juicio al hablar con alguien que no es mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve ninguna aventura, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida".

Adam Levine se defiende ante las acusaciones de la modelo Foto: IG @adamlevine