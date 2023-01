Actor de 'Modern Family' se fotografió con Britney Spears sin saber quién era

Acostumbrada a ser reconocida allí donde vaya, para la cantante Britney Spears debió resultar toda una sorpresa que el veterano actor de 'Modern Family', Ed O'Neill, no se inmutara cuando el pasado marzo le abordó en un aeropuerto para pedirle que se sacara una fotografía con ella. El intérprete no se dio cuenta de que acababa de conocer a una de las mayores estrellas de la industria musical y no a una fan hasta que Britney -que le pareció una mujer "encantadora"- publicó la foto en cuestión en sus redes sociales.

"Estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, viajaba solo a Hawái. Estaba esperando para subir a mi avión y vi a una mujer mirándome. Yo ya me iba, pero ella se me acercó y me dijo: 'Señor O'Neill, me encanta 'Modern Family'. Usted es mi personaje favorito. Sé que tiene prisa pero, ¿podría sacarse una foto conmigo, por favor?'. No podría haber sido más encantadora. Así que le dije que sí, le pedí que se sentara a mi lado y nos sacamos la foto. Entonces me despedí, le deseé un buen viaje y me marché. Al día siguiente mi mánager me mandó un mensaje preguntándome qué había pasado. Era la foto, tenía más de 53.000 'me gusta' en Instagram. ¡Porque era Britney Spears!", reveló el veterano intérprete en el programa de Ellen DeGeneres.

Tras darse cuenta de su metedura de pata, O'Neill intentó ponerse en contacto con la cantante para pedirle disculpas por no haberla reconocido en un primer momento.

"No sabía que era ella. ¡Fíjate en mi cara en la foto! ¿Parece que sé que estoy sentado junto a Britney Spears? Mi hija Sophia me dijo que era tonto. Así que conseguí el número de su mánager y le llamé para disculparme".

Por Bang Showbiz