Actor arrepentido por trabajar en filme de Woody Allen donará su salario

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, una revelación de los últimos meses, lamentó haber actuado en la última película de Woody Allen, y anunció que donará sus ingresos por ese trabajo a organizaciones contra el acoso sexual.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la estrella de las películas "Llámame por tu nombre" y "Lady Bird" dijo que recientemente aprendió "que un buen papel no es el único criterio para aceptar un trabajo".

"Se ha vuelto mucho más claro para mí en los últimos meses, después de haber sido testigo del nacimiento de un movimiento poderoso que quiere acabar con la injusticia, la desigualdad y, sobre todo, el silencio", escribió en referencia al movimiento antiacoso #Metoo, nacido a raíz de las revelaciones sobre el productor de cine Harvey Weinstein.

El actor de 22 años dijo "no poder", por "razones contractuales", hablar "directamente" de su decisión de trabajar en "A rainy day in New York", de Woody Allen, que se estrenará este año.

Pero "no quiero aprovechar mi trabajo en esta película", señaló, "y por eso donaré todo mi salario a tres asociaciones" de asistencia a víctimas de acoso sexual.

Woody Allen, quien a los 82 años continúa lanzando películas, fue acusado en 1992 por su hija adoptiva Dylan Farrow de haberla agredido sexualmente cuando tenía siete años, denuncias que el cineasta siempre ha negado y por las que nunca ha sido enjuiciado.

CBS anunció que transmitirá una entrevista con Dylan Farrow el jueves, en la que reitera las acusaciones.

Con información de AFP.

