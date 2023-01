¿Acertaron? Estos fueron los looks más llamativos de los SAG Awards

Actores y personalidades del mundo del entretenimiento hicieron presencia en la alfombra roja de los SAG Awards 2018, en donde hicieron uso de sus más innovadoras ideas para lucirse en medio de la entrega de premios.



Conoce aquí la lista de los premiados en la 24 entrega de los SAG Awards este domingo en Los Ángeles.

Cine

Mejor elenco: "Tres anuncios por un crimen"

Mejor actriz principal: Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

Mejor actor principal: Gary Oldman, "Las horas más oscuras"

Mejor actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya"

Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

Mejor equipo de dobles: "Wonder Woman"

Televisión

Mejor elenco dramático: "This Is Us"

Mejor actriz dramática: Claire Foy, "The Crown"

Mejor actor dramático: Sterling K. Brown, "This Is Us"

Mejor elenco de comedia: "Veep"

Mejor actriz de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Mejor actor de comedia: William H. Macy, "Shameless"

Mejor actriz de telefilme o miniserie: Nicole Kidman, "Big Little Lies"

Mejor actor de telefilme o miniserie: AlexanderSkarsgard, "Big Little Lies"

Mejor equipo de dobles: "Game of Thrones"

Con información de AFP.