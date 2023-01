¿Aburrido? Conoce los divertidos trucos ocultos de Google y YouTube

Google y YouTube tienen pequeñas funciones ocultas para los internautas que a diario frecuentan sus plataformas. Ahora bien, estos "easter eggs" no cumplen ninguna función más allá de divertir a los usuarios, sin embargo, vale la pena conocerlos para divertirnos o jugarle alguna broma a alguno de nuestros amigos.



Google

Do a Barrel Roll: uno de los trucos más famosos del buscador hace referencia al videojuego de Nintendo 64 'Star Fox'. Escribiendo la frase 'Do a Barrel Roll' la pantalla dará un giro como si de una nave espacial se tratase.



Askew/Tilt: esta es otra divertida función oculta en Google perfecta para jugarle bromas a nuestros compañeros, en ella debemos teclear la palabra 'Askew', que significa torcido, y la pantalla del buscador se inclinará levemente.



El juego del dinosaurio: todos en algún momento hemos al pequeño dinosaurio que aparece cuando nuestro computador no tiene conexión a internet, pero detrás de este aviso se esconde un divertido juego exclusivo de Chrome. Con tan solo oprimir la barra espaciadora, el dinosaurio empezará a caminar y tendremos que saltar varios obstáculos utilizando también la barra espaciadora.



YouTube

Doge meme: este truco hace un ‘homenaje’ al meme que se popularizó en 2013 el cual mostraba un perro acompañado de un texto escrito con la fuente Comic Sans. Esta divertida imagen suele usarse con frases que solo un novato diría, ya que el rostro del animal denota incredulidad.



YouTube también se une al uso de este meme, al escribir la frase ‘Doge meme’ los textos de los resultados de búsqueda cambiarán de color y de fuente.

Do the Harlem Shake: ¿recuerdas el famoso baile que nos hizo delirar hace algunos años? Pues YouTube no lo ha olvidado. Al escribir 'do the Harlem shake' en el buscador de la plataforma, los resultados empezarán a sacudirse al ritmo de la famosa melodía.



Cabe subrayar que estos trucos no son nuevos y conocerlos no cambiará tu existencia. Sin embargo, puedes pasar un rato agradable y distraerte luego de un día largo y estresante de trabajo o estudio.

