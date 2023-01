Abuelitas intentaron tomarse una selfie, pero terminaron grabando un gracioso video

Dos señoras argentinas se convirtieron en un fenómeno viral tras tratar de tomar un selfie junto a la Basilica de Nuestra Señora de Luján, en Buenos Aires.

Lo curioso es que, sin darse cuenta, las mujeres empezaron a realizar un video, que dura más de un minuto y medio, tratando de tomar la ´selfie´ que finalmente no pudo salir.

Publicidad

El divertido clip terminó en Facebook y tiene más de tres millones de reproducciones.

“¿Por qué no me saca lo que estoy enfoncando? Me saca aquello de por allá”, dice una de ellas mientras que la otra le responde “pero no enfoques el caballo, enfoca cualquier otra cosa” y le pide el celular para intentarlo, las graciosas preguntas llenaron de ternura las redes sociales.

“Y bueno será así, pero no puede sacar para el revés”, asegura nuevamente la mujer que tiene la cámara quien no sabe porque no se puede tomar la ‘selfie’.

Al final del video, se que que las señoras deciden preguntarles a unos jóvenes que están a su lado, quienes finalmente les informan a ellas que están realizando un video.

Publicidad

Será lo más tierno que verás este día.

Publicidad

Publicidad