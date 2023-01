¡A disfrutar! Cristiano Ronaldo se fue de vacaciones con su familia en su jet privado

Solo dos días después de coronarse campeón de Europa con la selección portuguesa y de recibir una multitudinaria acogida por parte de sus compatriotas a su llegada a Lisboa, Cristiano Ronaldo no ha podido esperar más para iniciar unas merecidas vacaciones en compañía de sus más íntimos, como ha revelado el propio futbolista en su cuenta de Instagram al publicar varias fotos de su viaje en jet privado a un destino todavía por confirmar.

"Me voy de viaje con la familia", escribió el delantero luso en su perfil de la red social junto a varios emoticonos que reflejaban la alegría que sentía al haber podido reunir a varios familiares, incluidos su hijo Cristiano y su madre, Dolores Aveiro, para disfrutar con ellos de unos días de relax y desconexión.

Publicidad

Una foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 11 de Jul de 2016 a la(s) 12:03 PDT





Una foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 12 de Jul de 2016 a la(s) 3:09 PDT



Ver: ‘Las Ronaldas’, la película porno inspirada en Cristiano Ronaldo

La amplia sonrisa que no ha dejado de lucir el jugador del Real Madrid desde que pusiera el broche de oro a su gran temporada deportiva con el triunfo de su país en la Eurocopa de Francia -una victoria que le supo aún mejor después de haber sufrido una dura lesión en la rodilla en pleno terreno de juego- pone de manifiesto que al portugués no le podrían ir mejor las cosas en el terreno deportivo, lo que contrasta con una vida sentimental de la que parece no haber novedades desde su mediática ruptura con la modelo rusa Irina Shayk .

Publicidad

Ver: ¿De pelea? Irina Shayk y Bradley Cooper se roban el protagonismo en final de Wimbledon

Sin embargo, su etapa como hombre soltero le ha llevado en los últimos meses a centrarse, además de en su carrera futbolística, en la faceta paternal que tantas satisfacciones le ha dado desde que llegara al mundo su único hijo, quien no ha dejado de demostrar en las redes sociales de su padre que cuenta con el talento necesario para seguir los pasos del afamado futbolista.

Publicidad

"Eres todo un campeón, te quiero", publicaba recientemente en Instagram al colgar un vídeo en el que ambos aparecen afinando su puntería desde el punto de penalti.

Cristiano y su adorable hijo casi no se han separado el uno del otro durante los escasos días de vacaciones que ha podido sacar el deportista en los últimos nueve meses, aunque también es cierto que el pequeño Cristiano Jr se ha integrado como uno más del vestuario en los festejos relativos a la consecución de sus dos últimos títulos -la mencionada Eurocopa y la Liga de Campeones de clubes- y ha estado siempre presente en el palco de los estadios donde jugaba su padre.

Publicidad

Por: Bang Showbiz