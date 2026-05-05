1:06:25 min el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia 1:06:27 un grupo debe improvisar como trío al enfrentar problemas de salud 1:03:01 un grupo desata tensiones internas tras la decisión de líder en La Sacudida 1:06:19 jurado se pone de pie para aplaudir a un grupo y otro queda en peligro 1:06:25 el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia

A Otro Nivel: el jurado advierte que seguir con lo básico puede sacarlos de competencia El jurado advirtió a los grupos que conformarse con lo básico en sus presentaciones podría dejarlos fuera de la competencia, e insistió en que deben arriesgar más y fortalecer su trabajo en equipo.