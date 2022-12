Marcela Posada

Marce nació en Manizales el 10 febrero de 1971.



Esta manizalita se radicó hace 25 años en Bogotá tras el sueño de ser actriz, meta que cumplió quedando en la memoria de los colombianos con su papel de la Jirafa en la emblemática novela Betty la fea.

En las últimas elecciones quiso alcanzar una curul en el Congreso de la República, pero no logró los votos necesarios para lograrlo.



Tiene una hija de 21 años que es su adoración completa y el motor de todos sus proyectos personales, además tiene una nieta de 2 años que se llama Sara, sus hobby es jugar con la nieta, además de las manualidades, tejer.

Está trabajando por los derechos de los bebés no nacidos para qué se respeten los derechos de las madres.



La última producción en la que estuvo fue en cinco viudas donde fue la malvada directora del centro penitenciario. Además ha estado en producciones como: 'Mentiras Perfectas', 'Los canarios', 'Quién Amará a María', 'En los tacones de Eva', 'Pobre Pablo', entre otras.



Marcela está feliz con el nuevo reto en Tu cara me suena, ella espera ganarse una vez más el amor del público entregando todo su talento en el programa de transformación total.



