Edmundo es uno de los actores colombianos más recordados en la década de los 90s’ por sus importantes papeles protagónicos que marcaron un hito en la televisión nacional. Por muchos años se convirtió en el galán de las novelas en las que participó al lado de importantes actrices entre ellas Aura Cristina Geithner , que también hace parte del elenco de Tu cara me suena .



Sangre de lobos fue una exitosa telenovela colombiana hecha en 1992 y producida por Producciones JES para el Canal A y escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo, fue protagonizada por Aura Cristina Geithner y Edmundo Troya.



Edmundo es recordado por protagonizar producciones como: 'Milagros de amor', 'Alicia en el país de las mercancías', 'Rauzán', 'Tabú', 'Maldición del paraíso', 'La Casa de las Dos Palmas', 'Musidramas' y 'Paloma'.



Edmundo lleva 26 años en la televisión colombiana, le fascina la actuación, además pintar y cantar. Es de signo Sagitario.



Su regreso a la televisión se da en Tu cara me suena donde el actor se siente feliz de hacer parte de este gran reto de la transformación y espera mostrarle al país que su talento está tan vigente como hace 20 años.



