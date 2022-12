Gran lanzamiento para medios de 'Tu cara me suena'

Fotos del lanzamiento: Periodistas, invitados y protagonistas gozaron con el primer capítulo de Tu cara me suena



El Restaurante Cacio & Pepe en el norte de Bogotá fue el epicentro donde se reunieron medios de comunicación, invitados especiales y los protagonistas del nuevo programa concurso del Canal Caracol Tu cara me suena.



Los invitados al lanzamiento para medios, tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo y emocionarse con las increíbles transformaciones de las 4 primeras celebridades que se le midieron al reto.



Dany Hoyos, estará a cargo de la presentación del concurso en su primera versión para Colombia.

La versatilidad será protagonista en cada uno de los shows. Cada participante estará representando una fundación, que recibirá 300 millones de pesos, si el artista resulta ganador del concurso.



A partir de este lunes 23 de febrero a las 8:00 p.m., los televidentes podrán disfrutar de Tu Cara Me Suena, un concurso de talento que reunirá a 32 famosos. Ellos tendrán el reto de personificar a consagrados cantantes que les serán asignados al azar, y buscarán sorprender con cada uno de sus shows al jurado que estará conformado por Paola Turbay, Camilo Cifuentes y Martina la Peligrosa. Caracol Televisión le apostó a realizar la primera versión de este formato en Colombia, luego de la exitosa acogida que ha tenido en diferentes países.



“Dice con sabiduría la revista Selecciones que la risa es un remedio infalible. Y esa frase que hizo historia, estoy seguro volverá a cobrar vigencia con Tu Cara Me Suena. Tenemos una explosiva mezcla de humor y talento, que da como resultado un entretenidísimo programa. Estamos convencidos que la transformación total a la que se someterán todas las noches las celebridades, también transformará la manera de ver televisión en Colombia.”



Los artistas tendrán que asombrar con sus transformaciones. El montaje, vestuario y la actitud en el escenario serán fundamentales a la hora de ser calificados. Cada uno de los participantes será valorado con una puntuación del 1 al 4, y ésta será acumulada cada noche.



La conducción estará a cargo de Dany Hoyos, quien se estrena como presentador en este concurso. ”Estoy en el programa con más talento que he hecho en toda mi vida. Es un concurso muy divertido, sé que le va a gustar a Colombia. Hemos encontrado grandes aptitudes en los participantes, la sacaremos del estadio”, aseguró el artista antioqueño.



El proceso de evolución en este programa varía diariamente, los participantes tendrán que interpretar a diferentes personajes en cada presentación. Lo que se busca no es una imitación perfecta, sino una transformación total. La versatilidad, diversión y humor serán los protagonistas de Tu Cara Me Suena.



Cada artista representará una fundación y en caso de ganar en la gran final, el dinero (300 millones de pesos) será destinado a la misma. Durante los shows en vivo se entregarán 20 millones de pesos diarios. “Más que un concurso en el que el jurado juzga de manera implacable, destacando debilidades y virtudes, en Tu Cara Me Suena somos una familia, nos divertimos interpretando artistas mundialmente conocidos y reconociendo el esfuerzo de cada uno de los participantes”, afirmó Camilo Cifuentes.



Al inicio y al final de cada ciclo, los jurados tendrán la oportunidad de hacer caracterizaciones y tendrán que pasar por clases de técnica vocal y actuación. “Siempre me ha gustado la idea de disfrazarme, desde pequeña imitaba a mis familiares y a los artistas que veía en televisión, entonces he estado muy familiarizada con este tema. Además, ha sido una experiencia súper divertida, estoy muy emocionada ya que voy a hacer algo diferente a la música; es una responsabilidad muy grande”, afirmó Martina la Peligrosa.



Tu Cara Me Suena es un programa para toda la familia, se le hará tributo a grandes y reconocidos artistas de diferentes géneros musicales. “Vamos a ver una reencarnación de cantantes gracias al equipo de vestuario y arte. Me encanta ser jurado; este concurso tiene algo especial porque vamos a calificar a amigos y a colegas que han demostrado un talento increíble”, aseguró Paola Turbay.



Los televidentes quedarán sorprendidos con la transformación que vivirán los participantes en Tu Cara Me Suena, un programa que llega para entretener a todos los colombianos con humor y mucha diversión.



Así será el concurso:

ETAPA 1: 8 participantes - Quedan 2 finalistas.

ETAPA 2: 8 participantes - Quedan 2 finalistas.

ETAPA 3: 8 participantes - Quedan 2 finalistas.

ETAPA 4: 8 participantes - Quedan 2 finalistas.



Shows en vivo: 8 finalistas - 4 participantes llegan a la final.



Final: Cuatro finalistas presentan su mejor show para que los televidentes escojan al ganador.



Prensa Canal Caracol / Caracoltv.com