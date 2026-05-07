51:54 min Tormenta de Pasiones - Capítulo 179: Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra 52:09 Capítulo 178 Bahar y Soner discuten porque no aceptan que están enamorados 52:15 Capítulo 177 Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida 51:58 Capítulo 176 Cemilé descubre el nuevo hogar de Osmán y va a visitarlo 51:54 Capítulo 179 Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra

Capítulo 179 Tormenta de Pasiones: Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra Bahar es compatible con Zehra, por lo que Cemilé llega a tiempo para evitar la boda de Hakan. Ahora la niñera debe viajar a Inglaterra por varios días, aunque esto pone triste a Denis y su padre.