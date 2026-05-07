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Capítulo 179 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol, completo y en español - CaracolTV

Bahar es compatible con Zehra, por lo que Cemilé llega a tiempo para evitar la boda de Hakan. Ahora la niñera debe viajar a Inglaterra por varios días, aunque esto pone triste a Denis y su padre.

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51:54 min
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Tormenta de Pasiones - Capítulo 179: Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra
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Capítulo 178
Bahar y Soner discuten porque no aceptan que están enamorados
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52:15
Capítulo 177
Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida
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51:58
Capítulo 176
Cemilé descubre el nuevo hogar de Osmán y va a visitarlo
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51:54
Capítulo 179
Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra

Capítulo 179 Tormenta de Pasiones: Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra

Bahar es compatible con Zehra, por lo que Cemilé llega a tiempo para evitar la boda de Hakan. Ahora la niñera debe viajar a Inglaterra por varios días, aunque esto pone triste a Denis y su padre.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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52:09
Capítulo 178
Bahar y Soner discuten porque no aceptan que están enamorados
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52:15
Capítulo 177
Aika le tiende una trampa a Meté y casi le cuesta la vida
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51:58
Capítulo 176
Cemilé descubre el nuevo hogar de Osmán y va a visitarlo
Capítulo 175 Tormenta de Pasiones
52:59
Capítulo 175
Osmán se encuentra con Nihad para cobrar la muerte de su amigo
174. Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente
49:21
Capítulo 174
Bahar y Soner van a una fiesta y se enamoran completamente
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46:00
Capítulo 173
Caroline le dice a Hakan que ella puede donarle el riñón a Zehra
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Capítulo 179
Hakan no acepta casarse con Carolin al descubrir que hay otra cura para Zehra