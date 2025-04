Capítulo 70 Todo por mi familia: Doruk empieza a acostumbrarse a su vida sin lujos

Por otra parte, Melissa no soporta vivir en desacuerdo con Kadir y al ver que él no tiene en cuenta sus opiniones sobre el manejo de su noviazgo, toma la decisión de finalizar su relación para no hacerse más daño.

No te pierdas Todo por mi familia en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Mira los capítulos aquí .