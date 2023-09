The Suso's Show cumple 14 años al aire: conoce quién será el invitado especial para celebrar

Importantes celebridades del entretenimiento y el deporte se han sentado en el sofá de Suso el paspi para dar a conocer detalles íntimos de su vida y trayectoria profesional en medio de entrevistas en las que el humor predomina, dando a conocer una cara más humana de estos famosos en The Suso's Show . Este domingo 10 de septiembre se cumplen 14 años de este programa y por eso la celebración va a ser por todo lo alto.

Este show ha estado lleno de risas, lágrimas, historias y emociones, en las que los invitados se dejan llevar por las curiosas preguntas del cómico presentador, quien asegura que su intención siempre ha sido que ellos se sientan cómodos y no atacados.

Te puede interesar: La Inflación: Suso visita Pereira para poner a prueba a dos familias y premiarlos

Hablamos con Suso el paspi para que nos cuente sobre lo que sucederá en este programa especial para festejar los 14 años de The Suso's Show y esto nos contó: "va a haber una entrevista dizque al Dany Hoyos, ¿quién es?, ese payaso que dice que me creó a mí, pero eso es mentira porque a mí me formó fue Dios. En su infinita magnitud dijo que se haga la belleza y salí yo".

Luego de aceptar que es un gran invitado, este presentador recalca que va a ser algo diferente y muy llamativo. A su vez, cuenta que Dany Hoyos estará hablando sobre su nuevo libro llamado 'El árbol de Guayacán', en el cual relata cómo perdió a su abuelo por el COVID-19, mientras revela anécdotas de infancia en Ituango y episodios del pasado reciente de Colombia siendo la narración de un duelo íntimo; pero, además y sobre todo, la catarsis de una herida social.

Conoce más: Suso explica cómo sucedió la fuerte caída que tuvo en una bicicleta: “¡Casi me mato!”

Publicidad

Es por ello que no nos quedamos con las ganas de conversar con el mismísimo Dany Hoyos para que nos contara tanto de su libro como de este aniversario. Con respecto a su faceta como escritor de literatura, en la cual es debutante, nos dice que: "es un texto para toda la gente que tuvo una pérdida, pero es algo con lo que van a poder reír y llorar, es la idea".

Con respecto a su participación en el programa, este humorista y escritor hace énfasis en que: "fue un reto audiovisual, por la cámaras y el cómo se hacía. Además, me hicieron preguntas que yo no sabía y eso me gustó mucho porque me sentía como los invitados y uno se pone nervioso porque no sabe con qué le saldrán".

Lleno de felicidad por lo que representa este show, Dany Hoyos nos comenta que: "son 14 años en televisión, con un programa exitoso y que ha llegado a las familias colombianas, con buena aceptación y respeto por el público. Cada vez que cumplimos una meta o un logro es muy gratificante para mí".

Lee también: Suso, Alina Lozano y Jim Velásquez crean una obra de teatro con ayuda del público en El Reto

Publicidad

Por otra parte, Suso el paspi nos explica por qué The Suso's Show se ha ganado un espacio en el corazón de los colombianos: "porque, a los invitados, nosotros no los llevamos a ofenderlos o tratarlos mal, sino que destacamos lo mejor de ellos. Lo segundo es porque es un programa familiar y, finalmente, porque a la gente le gusta cómo presento, de forma espontánea y casual".

Finalmente, nos revela qué es lo que más disfruta de hacer este programa que llega a 14 años en la pantalla de Caracol Televisión: "el contacto con la gente, lo otro es el sueldo y lo tercero es conocer a muchos famosos que había querido ver como Carlos Vives o Juanes . Eso me ha gustado mucho porque uno es humilde entonces estar con ellos es bacano".

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.