The Suso’s Show celebrará un año más al aire con su regreso al set y un invitado muy especial

A partir de este domingo 12 de septiembre el mueco más querido por todos los colombianos regresará al set, ese lugar que tuvo que abandonar por más de un año y por el que han pasado más de 400 invitados para celebrar un año más al aire de The Suso's Show. Durante este tiempo, Suso trabajó desde su casa, cumpliéndole la cita a los colombianos todos los domingos a las 6:00 p.m. ininterrumpidamente, pero ahora, volverá a su espacio, junto con los aplausos de su público.

Además: ¡el Paspi está de celebración! Este fin de semana The Suso’s show, con su personaje de traje de cuadros, medias de color rojo y verde y su peculiar manera de hablar, celebrará un año más al aire en Caracol Televisión. Para festejar por todo lo alto, tendrá como invitado al gran ciclista colombiano Rigoberto Urán, con quien promete hacer reír a los televidentes y llevarles muchas sorpresas durante este aniversario.

"Es una alegría enorme regresar al set porque tendremos público presente; yo lo extrañaba, me hacia una falta enorme, mi trabajo se hace es con el público respondiendo, con el invitado presente, entonces al regresar, todo va a ser mucho mejor. Durante los programas que vienen, los televidentes podrán ver las secciones nuevas que se hicieron virtuales, pero adaptadas a la presencialidad. Adicional a todo esto, me hace feliz volver a sentir el público, ver a los camarógrafos, a todo el equipo de producción… todo esto es realmente lo que me gusta a mí, conectarme con la gente", afirmó Dany Hoyos, comediante y quien representa a Suso.

Finalmente, luego de varios años con The Suso´s show, un programa que ha recibido todos los halagos del público convirtiéndolo en uno de los programas más esperados en los hogares colombianos y por el que han pasado invitados de la talla de Juan Pablo Montoya, Mariana Pajón, Luis Fonsi, Andy Montañez, Yuri, James Rodríguez, Egan Bernal, entre otros, Dany Hoyos asegura que personalidades como Daddy Yankee, Barack Obama o Juan Luis Guerra, son invitados que quisiera tener en su set.

No te pierda un capitulo especial, lleno de celebraciones y sorpresas este domingo 12 de septiembre a las 6:00 p. m. Un regreso al set y un aniversario para tirar caja. ¡Feliz cumpleaños, The Suso’s show!