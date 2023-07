Suso le pregunta a Farina si colecciona zapatos y aunque ella afirma que tiene muchos, también revela que los regala cuando puede, pues no le gusta acumular cosas que no usa. No obstante, el humorista le muestra algo que sí es su debilidad y se trata de los conjuntos de lencería, de los cuales tiene muchos.

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos de esta producción a través de Caracol Play .

Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.