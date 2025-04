Yo Me Llamo

Capítulo The Suso's Show: Aurelio Cheveroni se pasa de imprudente con secretos de Yo Me Llamo Mini El icónico lobo no se guarda comentarios sobre sus compañeros del programa e incluso “ataca” a Amparo, César y Rey; le roba un beso a Suso e incluso lo muerde en un curioso reto.