Rafael Santos revela secretos de la vida y la muerte de su padre, Diomedes Díaz

Rafael Santos , el mayor de los hijos varones de Diomedes Díaz , habló en Se Dice De Mí sobre su padre, una leyenda de la música vallenata y el folclor colombiano que seguirá viva por décadas y generaciones.

El cantante, que heredó los genes de su padre para la música, contó su versión sobre los excesos, los escándalos, problemas económicos y familiares de Diomedes Díaz. Asegura que siempre estuvo a su lado acompañándolo y conoció de cerca todos sus secretos y vivencias.

Rafael Santos describe a su padre como un hombre generoso, de carne y hueso que nunca fue apegado al dinero, sino por el contrario mientras tuvo vida repartió millones de pesos entre los más necesitados de su región, y a donde iba lo adoraban.

En este capítulo de Se Dice De Mí confiesa que nunca estuvo bien rodeado en cuanto a las personas que administraron su carrera y el dinero, y recuerda las últimas horas de vida lejos de él.

“Dicen que de un infarto y el corazón de mi papá estaba recién construido, recién hecho, tenía ocho años de haberse operado. A mi papá me lo entregaron muerto (…) Nunca tuvo un buen mánager ni un buen representante. Eso se lo atribuyo yo a esta persona que lo vio a él como un cajero automático mas no como un ser humano. Cómo va a llevar a una persona en esas condiciones a trabajar, si él estaba mal, no se podía ni sostener”, narra el hijo del ‘Cacique de la Junta’, hablando de aquel 22 de diciembre de 2013 en que partió su padre.