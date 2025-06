Capítulo Se Dice de Mí: Norma Nivia cuenta todo el bullying que recibió a causa de su estatura

Norma Nivia siempre llamó la atención por su imponente estatura. Desde pequeña, su altura generaba comentarios y miradas; a los 11 años ya medía 1.72 metros, lo que llevó a muchos a pensar que tenía una enfermedad. Preocupados, sus padres incluso llegaron a pedir que le detuvieran el crecimiento, temiendo por su salud o futuro.

A pesar de su apariencia llamativa, Norma nunca se dejó encasillar por los estereotipos. Cuando le propusieron ser reina de belleza, rechazó la oferta, no porque no pudiera ganar, sino porque no quería aceptar la condición de tener una chaperona.