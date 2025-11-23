En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Piroberta cambió de trabajo: le ha tocado “subirse a grandes, pequeños y gruesos”, ¿de qué habla?

Piroberta cambió de trabajo: le ha tocado “subirse a grandes, pequeños y gruesos”, ¿de qué habla?

Piroberta volvió a cambiar de empleo y ahora parquea carro: ha conocido vehículos de gama alta y baja. Una vez se molestó porque a uno no le funcionaba ni el pito y se confundió de palanca de cambios.

Publicidad

Publicidad

Publicidad