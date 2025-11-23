En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Los exámenes médicos de Micolta dicen que está al borde de la muerte

Los exámenes médicos de Micolta dicen que está al borde de la muerte

Micolta y el teniente Rincón llegan al escenario de Sábados Felices para compartir los resultados de unos exámenes médicos, y las noticias no son nada alentadoras: uno tiene que revisarse hasta lo inimaginable.

Publicidad

Publicidad

Publicidad