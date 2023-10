No te pierdas A Yo Me Llaman este 14 de octubre en Sábados Felices Esta réplica tan exacta no la encuentras ni siquiera en San Andresito, donde sí la hallarás es en Sábados Felices, el show que te va a erizar de la risa. No te pierdas A Yo Me Llaman a partir de las 8:00 p.m.