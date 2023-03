¡Los Cuyes están indignados porque ahora no pueden robar en paz y no los respetan! Robardo Hurtado y el Landechiro, quienes hacen parte de la asociación de Ladrones Linchados, explican con varias anécdotas que ahora le cobrarán IVA a su distinguida clientela, pues ya no les tienen miedo y ellos resultan estafados.