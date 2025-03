Humorista de Sábados Felices recordó que fue secuestrado durante cuatro horas

Lucumí, humorista de Sábados Felices, habló no solo de sus inicios en la comedia, sino también de los momentos más traumáticos que ha experimentado. Según explicó, en 2020 fue secuestrado por unos delincuentes debido a un error, pues estaban buscando a una persona completamente diferente y no se dieron cuenta de esto hasta que lo tenían retenido.

Lucumí estuvo secuestrado cuando ya estaba en Sábados Felices

El comediante recordado por su icónico "bailecito" aseguró que intentó advertir a sus captores sobre la existencia de un malentendido; sin embargo, ellos hicieron caso omiso hasta que tiempo después se percataron de que había una inconsistencia: "Me confundieron con el hijo de un señor importante en el pueblo y estuve retenido por cerca de cuatro horas (...) Yo decía: 'Yo no soy, a mí tampoco me gusta la lenteja'", explicó.

A esto se le suma el hecho de que el hombre afirmó que no había tenido una relación muy estrecha con su progenitor, por lo que era difícil de asimilar que lo vincularan con él. Por otro lado, se refirió a la comunicación que tiene con él, agregando que su padre reapareció cuando él entró a ser parte del equipo de trabajo del programa humorístico y empezó a adquirir reconocimiento por su jocosa personalidad y talento para las cámaras.

"Mi papá se dejó de mi mamá cuando yo ni siquiera había nacido. Y luego, cuando gané el programa, apareció. Pero bueno, la buena pa'l cucho", mencionó.

Lucumí aceptó que tiene una sana rivalidad con Jhovanoty

Durante la entrevista también se pronunció acerca de un tema que le preguntan con frecuencia. Se trata de su amistad con Jhovanoty, su compañero de set de grabación; de manera que no dudó en asegurar que tienen una forma de tratarse bastante particular debido a que son muy competitivos.

Esto se debe básicamente a que Jhovanoty le ganó a su colega en un concurso que se llevó a cabo en 2013; sin embargo, este sentimiento cambió cuando se invirtieron los papeles en 2016 y hubo una revancha que dejó como vencedor a González.

