Asegurando que no le desea este mal a nadie, este particular personaje relata todos los detalles de lo que fue la boda y la celebración, no sin antes prometer que no volverá a tomar de nuevo.

Diviértete con el programa de humor más querido por los hogares colombianos. Sábados Felices te trae al mejor elenco de humoristas y comediantes del país para que no pares de reír.