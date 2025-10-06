En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Caracol TV  / Sábados Felices  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: es momento de vivir otra prueba, antes de iniciar el ciclo

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: es momento de vivir otra prueba, antes de iniciar el ciclo

En este capítulo del Desafío Siglo XXI los nuevos equipos Omega y Gamma tendrán que demostrar qué tan fuertes quedaron y lo harán fuera de la Ciudad de las Cajas. Mira aquí el minuto a minuto.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI
EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 6 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 08:25 p. m.
    Inicia el Desafío Millonario

    Omega y Gamma compiten por un jugoso premio en el Desafío Millonario.

  • 08:24 p. m.
    Katiuska vuelve a llorar al hablarle a Juan

    Katiuska, capitana de Omega llorar una vez más en plena llamada al hablar del momento en que Yudisa le quitó a Juan para su equipo. Admite haber sido ingenua y él dice que tenía una corazonada, pero que ya no hay nada por hacer.

  • 08:13 p. m.
    Zambrano decide que ya no quiere ir por Grecia

    Tras su regreso de la Suite ditu, tanto Zambrano como Grecia les cuentan a sus compañeros cómo se sintieron. El medallista olímpico dice que va a respetar que ella tiene su pareja.

  • 08:05 p. m.
    Tina se pone celoso cuando Leo dice quién es su mujer favorita

    La ahora integrante de Omega no puede ocultar sus celos cuando Leo menciona a otra compañera como su preferida: así reacciona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad