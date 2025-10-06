🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: es momento de vivir otra prueba, antes de iniciar el ciclo

Inicia el Desafío Millonario
Omega y Gamma compiten por un jugoso premio en el Desafío Millonario.
Katiuska, capitana de Omega llorar una vez más en plena llamada al hablar del momento en que Yudisa le quitó a Juan para su equipo. Admite haber sido ingenua y él dice que tenía una corazonada, pero que ya no hay nada por hacer.
Tras su regreso de la Suite ditu, tanto Zambrano como Grecia les cuentan a sus compañeros cómo se sintieron. El medallista olímpico dice que va a respetar que ella tiene su pareja.
La ahora integrante de Omega no puede ocultar sus celos cuando Leo menciona a otra compañera como su preferida: así reacciona.
