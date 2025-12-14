Publicidad
Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol
Sábados Felices: Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Los humoristas de Sábados Felices están emocionados con esta época decembrina, mientras que, el Desatino le dice adiós a este 2025 para llegar recargado el otro año.
Sábados Felices: Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:21:31 min
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Sábados Felices: Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
14 de Diciembre, 2025
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
1:05:09
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
¿los humoristas pueden vivir sin Wi-Fi en pleno siglo XXI?
Capítulo ¡Bienvenidos a nuestro especial de Halloween!
2:21:31
Todos se preparan para la Navidad y el Desatino vuelve hasta el otro año
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
Sábados Felices
Sábados Felices: En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
Sábados Felices
Sábados Felices: ¿los humoristas pueden vivir sin Wi-Fi en pleno siglo XXI?
Sábados Felices
Sábados Felices: Capítulo ¡Bienvenidos a nuestro especial de Halloween!
