Sábados Felices: Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino - CaracolTV

El elenco de Sábados Felices enciende la llama del humor con la llegada del Día de Velitas. Mientas tanto, Aldea Serna anuncia cuáles son los cuatro desatinantes que pasan a la Semifinal del reality.

2:20:36 min
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
1:05:09
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino

Por: Marianella Chavarro Castro
Capítulo Sábados Felices: Dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
2:20:19
Capítulo |dos participantes se despiden del Desatino Siglo XXI
Capítulo Sábados Felices
Capítulo Sábados Felices: Un equipo baja bandera en el Desatino Siglo XXI
1:05:09
En Colombia hay más puentes en el calendario que en las calles
¿los humoristas pueden vivir sin Wi-Fi en pleno siglo XXI?
Capítulo ¡Bienvenidos a nuestro especial de Halloween!
2:16:56
la eliminación en el Desatino llega con tortura incluida
2:20:36
Capítulo Sábados Felices: llega el Día de Velitas y la etapa final del Desatino