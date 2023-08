Virginia cedió a la propuesta de Juan Manuel y aseguró que deben trabajar más unidos que nunca

El capítulo 49 de Romina Poderosa mostró cómo la joven dowhillera intentó hacerle ver a Sergio Vélez que Virginia, indirectamente, pudo ser la causante de la muerte de Laura, pues si todas sus sospechas son ciertas ella sería el Don, lo cual la convierte en la persona que dio la orden de acabar con su vida en La Mirla.

Mientras el empresario era trasladado por su hija y por Rubén a un centro asistencial para ser revisado por el personal médico debido al problema de salud que presentó luego de conocer la hipótesis de Romina, Virginia se reunió con Juan Manuel para tener un encuentro pasional y de paso para discutir acerca de algunos asuntos de trabajo.

Mira también: Stalkeando a David Palacio, de Romina Poderosa: ¿Con quién habla el actor por mensajes de WhatsApp?

Fue justamente en este momento cuando el primo de Santiago le reveló un plan que podrían poner en marcha para evitar que ella se siga arriesgando en frente de las autoridades; sin embargo, esta noticia no fue muy bien recibida por la esposa de Sergio al principio.

"Te estoy invitando a que subas de nivel tu negocio, tú no tendrías que ocuparte de ningún operativo, no tendrías que relacionarte con nadie. Simplemente, recibes plata, te llenas los bolsillos, ¿qué no te gusta de eso? Porque sino lo aceptas así, pues yo me encargo con la nueva gente de hacerlo, tú con los Chitiva y todo bien", comentó Juan Manuel.

No te pierdas: Emmanuel Esparza, de Romina Poderosa, reveló cuáles son sus Red y Green Flags, ¿se parece a Sergio?

Publicidad

Posteriormente, señaló que ha aprendido de ella, por el caso de Abelardo, que en ese negocio de la usura absolutamente nada es personal, por lo que agregó que seguirá trabajando de manera individual en todo el proceso si ella lo considera lo más conveniente para ambos.

Luego de meditar la situación unos segundos, Virginia aseguró que ahora entiende más lo que le estaba intentando decir y acepta a trabajar colaborativamente en adelante.

Te puede interesar: Álex detuvo a Romina antes de cometer un error en la investigación y le demostró su apoyo

"Okey, ya estoy entendiendo, ahora las decisiones las tomamos entre los dos. Sí, ahora tenemos que estar más unidos que nunca", expresó Virginia, a lo que Juan Manuel respondió: "ese tipo de reflexiones me gustan. Ahora, tenemos que meterle billete, Fuerte".

Publicidad