Nayibe le confiesa sus sentimientos a Edwin Guarín y finalmente hacen oficial su romance

Romina Poderosa cada vez se pone más interesante y aunque la experta en downhill sigue trabajando en su plan , otros personajes también continúan con sus vidas y este es el caso de Nayibe y Edwin Guarín, que parece, tienen mucha química entre ellos.

El policía siempre ha estado enamorado de ella, pero no ha sido correspondido por la joven, pues ella ha tenido su corazón dividido entre él y Gregorio, con quien está trabajando en el plan que tiene Romina contra los Vélez y los Chitiva.

Después de una discusión con su mejor amiga, Nayibe llega a su casa y le dice a sus padres que será ella quien maneje la cooperativa Centauro. Los dos se oponen a la idea y Guarín también le dice que no está de acuerdo, pues quiere hacer algo que le corresponde a la policía.

Ante su negativa para seguir sus consejos, el policía sale de su casa y se enfurece con ella, por lo que la joven lo sigue y le pide un momento para hablar con él. Primero se niega, pero poco después se detiene para darle la oportunidad de explicarse.

Ella le dice que solo es una ciudadana que quiere apoyar a las autoridades y se disculpa por no ser clara con él. Ante esta declaración, él estalla y le dice que no solo lo ha confundido, también “ha sido una veleta” y aunque respeta sus decisiones como mujer, no está de acuerdo con lo que sucede.

Guarín sigue explicándole que no puede seguir diciéndole que un día su relación puede ser y al otro no, además, le reclama por la manera en la que se enteró de que, supuestamente, Gregorio es su novio. Finalmente, le dice que “ya está muy grande para esas cosas de colegio”.

Como respuesta, ella le dice que tiene toda la razón, que merece tener las cosas claras y lo besa, con esto le confirma sus sentimientos por él, le aclara que no tiene pareja y le pregunta por la posibilidad de que retomen su romance, ahora seriamente.

Ella le dice que si quiere ser su novio y sin dudarlo él le responde que sí, asimismo, afirma que siempre puede contar con él y con todo lo que pueda hacer por ella, cierran su amor con otro beso y Alex Bedoya los interrumpe para seguir con su trabajo, diciéndole a su amigo que Nayibe lo tiene en las nubes.

Romina buscará justicia después de que la violencia acabe con sus ilusiones, sin embargo, terminará viviendo la vida de su hermana Laura mientras que apoyada por Calidoso y Santiago estará en busca de la verdad.