Juan Manuel visita a Abelardo en la cárcel y amenaza con hacerle daño a Santiago

Luego de hablar con Virginia acerca del problema en el que se encuentran inmersos por los negocios de la familia, Juan Manuel decide ir hasta la cárcel para hablar con Abelardo sobre el rol que él siempre tuvo dentro de la casa de Santiago Moya. Es justo en este momento cuando, en medio de la sala de visita de los reclusos, el joven le revela a su tío que siempre se sintió excluido de sus planes, de manera que lo que en realidad lo llevó a unirse al negocio no fue el dinero sino algo mucho más grande.

Posteriormente, aprovecha para pedirle que le diga a las autoridades lo estrictamente necesario para desviar la atención porque, en caso de no hacerlo, no solo se meterá en un gran problema con el Don, sino que también hará que su familia se vea involucrada en algunos inconvenientes.

"Yo con mi sangre podrida de mi madre me voy a ir de acá y no te sacaré de este hueco (...) Ella tiene gente acá, así que la próxima vez esos golpes van a ser algo peor para ti y para Santiago. En eso estamos también completamente de acuerdo, pero soy tu memoria, así que encárgate de hacer y de decir lo necesario porque o si no, a ti y a Santiago les puede pasar algo peor y yo me voy a encargar de que a Santiago le pase, entonces del bienestar tuyo y de tu familia depende solo de ti. Fácil", señala en medio de la visita.

¿Un ataque en contra de Calidoso?

Mientras Juan Manuel intenta hacerle la vida imposible Santiago, Leo habla con Virginia en el carro y le asegura que él ha sido el hombre más fiel que ha tenido a su disposición, así que le propone trabajar como un verdadero equipo y erradicar el problema con la Policía de raíz yendo directamente por la cabeza Cristóbal Ruíz, más conocido en La Mirla como Calidoso, quien se obsesionó con la investigación después que Romina murió en medio del atentado.

