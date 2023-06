Romina Poderosa: ¿Cuál es la situación más extrema que han vivido sus protagonistas?

Cada noche, Romina Poderosa entretiene a los colombianos con la historia de justicia y valentía de la protagonista. Sin embargo, parece que, así como ella, el elenco también ha tenido que sacar toda su valentía en más de una ocasión.

Así lo revelaron en medio de una entrevista en exclusiva con Caracoltv.com, pues Juanita Molina, Juan Guilera y David Palacio confesaron cuáles han sido las situaciones más extremas en las que han estado.

Primero lo hizo el actor que interpreta a Santiago Moya, él contó que en una ocasión lo robaron a mano armada y lo hicieron arrodillarse para quitarle todas sus pertenencias, sin embargo, lo que más terror le dio fue la frase del ladrón.

“¿Quieres filosofía? Yo te doy filosofía, las cosas se recuperan en un minuto, la vida no. Así que cállate y dame todo”: relató. A pesar de que le dijo al hombre que le daría todo, pero que no le apuntara, esto no funcionó y usó la fuerza con él.

Por otro lado, la anécdota de quien interpreta a Calidoso es distinta, sucedió en el rio Colorado y él quedó como un héroe, pues sacó del agua a tres personas que estaban ahogándose, se los estaba llevando la corriente y él no dudó en ayudarlos.

“Eran gente bien grandota”: explicó y agregó que su papá le ayudó a recibirlos en la orilla del río, “no sé cómo hice, terminé cansado y como una milla abajo, de toda la corriente”, finalizó.

Juanita Molina vivió su experiencia extrema durante un viaje en Cartagena con una de sus amigas. “Nos emocionamos en un kayak y había un mar de leva, estaba muy alborotado y en algún punto se volteó el kayak”, inició.

Cuando esto sucedió, ya estaban en un punto en el que la corriente se las estaba llevando, los chalecos salvavidas les quedaban muy grandes y al caer al agua, la combinación de este detalle y las impresionantes olas, hizo que se empezaran a ahogar.

La actriz no quería perder los remos, pues se los cobrarían si llegaban sin ellos, no obstante, su amiga solo le gritaba que los soltara para que pudiera nadar mejor y mantenerse a flote. “Casi nos ahogamos, no sé cuánto tiempo fue, pero sentí que me moría”, afirmó.