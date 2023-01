¡Todos a comer! Hoy se celebra el día mundial de la pizza

Los “pizzomanos” de todas partes del mundo se unen hoy para celebrar el día mundial de la pizza degustando este increíble plato de la cocina napolitana con más de tres décadas de historia. Por eso hoy es una buena fecha para pensar en su origen y saber cuál es el secreto de la pizza hecha en Italia.

Con excepción de Oriente, en varios lugares del planeta se dice pizza. Entonces ¿de dónde proviene la palabra más repetida por gente de toda lengua y edad? La palabra pizza, que se utilizaba en el año 997 en latín medieval procede de Alemania y no de Italia. En el antiguo alemán bizzopizzo significaba mordisco y trozo de pan. En el siglo XII pizzo se convierte en pizza y significa 'un pequeño pedazo de pan redondo y tierno'.

Publicidad

En Colombia, ¿quién le dice que no a una pizza?, incluso la consideramos todos un “desayuno de campeones”; consumir este delicioso pedazo de pan crocante con queso y tomate mezclado con típicos ingredientes no tiene estratos socio económicos o fecha en el calendario, así que el 9 de febrero es un día divertido para comer más y disfrutar de las promociones, que seguramente harán los “pizzeros” de este alimento que habitualmente llevan a la mesa niños, jóvenes y adultos. Es así el caso de Mario Figueroa, Cofundador y Director Ejecutivo de La Vera Pizza , quien asegura que no le gusta la pizza y sin embargo se come más de dos trozos diarios si se trata de la receta tradicional italiana.

“No cabe duda que la pizza es uno de los alimentos más vendidos de la comida internacional. Las preferidas por los colombianos son la pizza Pepperoni y la Hawaiana. Teniendo en cuenta el gusto por este alimento, decidimos hace 2 años hacer pizza como la hacen en Italia con masa madurada y deleitar el paladar de miles de personas en nuestro país”, asegura Figueroa.

El ingrediente principal en cualquier variedad de pizza es el tomate, esto se remonta desde los años 1500 tras la llegada de Cristobal Colón, quién la da a conocer en Europa y deciden llamarlo “Pomo d’Oro”, en español “Manzana de Oro”, en honor a su color, sabor, jugosidad y textura.

La masa de este sensacional plato italiano debe ser ciento por ciento madurada, es decir que, durante un período de tres días, permanece en mesones refrigerados y en dicho proceso, la levadura actúa sobre el gluten fragmentando los enlaces. En otras palabras, la masa al tener este proceso antes de la preparación de la pizza, permite que el comensal no tenga la sensación de llenura, puesto que ya la masa que se digiere en el organismo es muy ligera; particularmente, La Vera Pizza se ha dado a la tarea de usar queso mozarella, tomate, aceite de oliva y hierbas, lo que además de hacerla deliciosa, difícilmente hace que este plato se convierta en un enemigo nutricional.

Publicidad

También te puede interesar:

Publicidad

¡Simplemente deliciosa! conoce la 'sushi burguer'.