¡Se confesaron! Estos son los secretos de belleza de las exreinas colombianas

Carolina Gómez considera que para permanecer bella se debe alimentar el cuerpo y el alma sanamente. Eso sí, sin dejar de lado una buena alimentación, ejercitarse y no fumar. La ex Señorita Colombia habló con la Revista Vea sobre sus secretos de belleza.

Entre ellos, cuenta que consumir antioxidantes es clave, como ejemplo contó que los frutos rojos son lo mejor. Además, lavarse la cara en las mañanas y en las noches es vital, así como no usar maquillaje en exceso y cumplir con nuestra cuota diaria de hidratación. Para Carolina no está de más hacer ejercicio mínimo cuatro veces a la semana y cree que no es necesario hacer dietas estrictas, sino alimentarse balanceadamente.

Otra que también habló sobre sus secretos fue Paola Turbay, quien recomendó sus productos 24/7 by Paola Turbay. En la mañana y en la noche, después de bañarse, se limpia la piel con Agua Micelar y Tónico Detox de sus productos. Un consejo casero heredado de su mamá, es que durante el baño aplica hielo en la cara y el cuerpo para estimular la producción de colágeno.

Para los que no sabían, Paola Turbay acogió una alimentación vegetariana y asegura que eso cambió su vida por completo “notas los resultados en tu desempeño diario, en la calidad del sueño y en la vida en general”, contó para la Revista Vea.

La belleza de Paula Andrea Betancourt es innegable. La exreina y modelo paisa cuenta que uno de sus secretos heredados fue exfoliarse la piel en la ducha. La receta es sencilla: se mezcla sal marina, azúcar, miel y avena, esto se aplica en el cuerpo por medio de masajes durante cinco minutos y listo.

Pero eso no es todo, Paula Andrea tiene un gran secreto y es su manera de alimentarse. No come gaseosas, fritos ni embutidos, no toma ni fuma, aunque esto no implica un gran sacrificio en su vida diaria. Además, realiza spinning como forma de entrenamiento físico.

Recordada por ser Señorita Colombia en el año 2014, Adriana Tarud ahora es una exitosa empresaria, madre y esposa que se mantiene bella con una rutina balanceada, ejercicio y una buena alimentación.

Adriana contó para la Revista Vea que practica ejercicio mínimo tres veces a la semana, toma mucha agua, hidrata su piel dos veces al día con crema en la cara y el cuerpo. Además, considera que es importante desmaquillarse antes de acostarse y, aunque no es tan estricta con las comidas, su alimentación debe ser balanceada en carbohidratos proteínas.

María Teresa Egurrola fue Señorita Colombia en 1998 y ha demostrado que su belleza sigue intacta con el paso de los años. Como parte de sus secretos de belleza, cree que no es necesario privarse de los placeres de la vida y sentirse bien consigo misma.

Para ella es importante tomar una infusión de jengibre y limón en ayunas, estirar todos los días antes de comenzar las labores diarias, bañarse con agua fría y maquillarse y vestirse de acuerdo a su edad y personalidad. Un consejo importante: María Teresa recomienda a todas las jóvenes cuidar la postura para evitar el encorvamiento.

Vanessa Mendoza también lo contó todo y le dio varios consejos para aquellas mujeres de raza afro para tener un cabello perfecto: lavar el pelo con leche de coco, aguacate y sábila, secreto heredado de su abuela.

La rutina de esta ex Señorita Colombia 2001 es tratar de no trasnochar, bañarse con agua fría, caminar de 20 a 30 minutos diarios y cuidar el cabello con productos especializados. Sin embargo, aunque se deja tentar con los sabores de su tierra, Vanessa considera importante comer lo que nutre de verdad en pequeñas porciones y cada dos horas.

En esta lista de secretos no podía faltar Tatiana Castro, quien fue reina de Colombia en el año 1993. Sus tips de belleza están en realizar entrenamiento de pesas tres o cuatro veces por semana, cuidar su piel tratamientos estéticos, tener una alimentación balanceada, dormir lo suficiente y meditar cada madrugada.

Uno de los atributos más envidiables de Tatiana es su cabello, que mantiene hermoso con una mezcla de aguacate, aceite de olvida, mayonesa y huevo, aplicándo de medios a puntas y dejando actuar durante media hora.

Si quieres conocer todos los secretos de las ex Señoritas Colombia, no olvides adquirir la última edición de la Revista Vea.