¡Rompió el silencio! Pipe Bueno habla del beso que le dio a Amparo Grisales

Pipe Bueno está cerca de cumplir una década de carrera musical y en la actualidad se ha convertido en uno de los artistas más queridos de los colombianos. En el momento es uno de los jurados del programa con más rating de la televisión, Yo Me Llamo.

Desde que inició el concurso ha generado polémica debido al rencuentro con su exnovia, Jessica Cediel, y la notable cercanía que ha tenido con la diva de Colombia, Amparo Grisales. La Revista Vea lo entrevistó y le sacó los trapitos al aire.

Muchos dicen que la mayoría de lo que pasa en Yo me llamo es libreteado ¿Qué tan cierto es esto?

“Nada es libreteado. Si hay algo bonito de Yo me llamo es que hacemos lo que nos da la gana y somos libres de tomar cualquier decisión”.

Entonces, el beso en la boca con Amparo Grisales ¿De dónde surgió?

“Me nació a mí, eso hace parte del juego y, a diferencia de versiones pasadas, no vine a pelear sino a pasarla bien. En ese momento me nació pedirle un beso, ¿quién no quisiera darle un piquito a nuestra diva?”.

Más allá de eso, ¿Sí hubo o hay un romance con Amparo Grisales?

“Normal, nada, hay un cariño por Amparito. Si le di el beso fue porque quise. Fue muestra de cariño recíproco. Es como un cariño intermitente. A veces está brava y ni me quiere mirar. Le pedí más picos y no me los quiso dar”.

¿Tendrías algo con una mujer mayor de 50?

“Sí. No es que sea mi tendencia, que me gusten las mujeres mayores, pero cuando a uno le atrae alguien, le gusta y punto, puede ser mayor o menor. Con respecto al tema de una mujer de 50, no me ha pasado, pero no puedo decir que no podría ocurrir. El amor es tan bello que se puede dar. Amparo es una mujer hermosa”.

Ahora que conoces más a Amparo, ¿qué concepto tienes de ella? ¿Es difícil o más sencilla de lo que se cree?

“Es una mixtura de todo, hay algo muy bueno con ella, y es que lo que está en el plano laboral se queda ahí. Lo importante es que no trascienda a lo personal. Tuvimos fuertes discusiones que me dejaban cargado. Ella me decía, ´fresco, déjalo allá para que no trascienda. Lo laboral es lo laboral y lo personal es una belleza, una divinura. Como persona es muy detallista”.

¿Cómo ha sido estar cerca a Jessica Cediel y trabajar con ella?

“Es un trío amoroso raro. Le digo algo a Jessica molestando, o ella me responde, y entonces Amparo dice que soy regalado. Se vuelve un tema gracioso. Creo que es la tranquilidad porque tenemos una bonita amistad. Mis mejores deseos y energías siempre han estado con Jessica”.

