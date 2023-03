Tras conseguir el éxito en el humor, La Gorda Fabiola busca empoderar a las mujeres plus size

Sin lugar a dudas, cuando se habla del rol que desempeñan las mujeres en el humor en Colombia, se hace referencia también a Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola en Sábados Felices , quien durante años ha compartido esa efusividad que la caracteriza con los televidentes. En diálogo con Caracoltv.com, la también actriz expresa su deseo de que las mujeres sigan ganando terreno en su área, que según ella, está "monopolizada por los hombres".

Una mujer de armas tomar

La comediante señala que su temperamento y perseverancia a la hora de emprender cualquier proyecto lo heredó de su madre, a quien califica como "la matrona" de su hogar: "mi mamá era una mujer de temple, era la columna vertebral de la casa, era la matrona. Yo creo que una mujer empoderada es aquella que compite con los argumentos de inteligencia, de valores; unos pilares fundamentales en el hogar y en el trabajo".

Por otro lado, menciona que luego de haber alcanzado el éxito en el mundo del humor, de la mano de grandes comediantes como su esposo Nelson Polanía y de otros grandes artistas, se le midió a incursionar en los negocios, más específicamente en la industria textil, y apoyar así a las mujeres pluse size, que como ella, han sufrido por los crueles comentarios que les han hecho por su contextura física.

"Me decían tanque de guerra, me hacían llorar, me decían 'tú sudas grasa', gordota, globo de cantoya, de todo (...) Yo decía 'algún día voy a vestir gorditas' y se dio el momento de encontrar una gran amiga (...) Hemos pasado las duras y las maduras, hemos resistido como las palmeras de pie cuando un huracán las doble y vuelven y se levantan", dice.

Finalmente, declara que le gustaría ver cómo las mujeres lideran más espacios que históricamente han sido protagonizados por los hombres, como lo es el caso del humor. Aunque siente que ellas tienen mucho talento para hacer reír con sus historias de vida o con las anécdotas que tienen todos los días, considera que todavía están "muy tímidas", por lo que las invita a salir de sus zonas de confort y trabajar en sus sueños sin prestarte mayor importancia a las críticas.