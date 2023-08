Festival Nacional de la Trova, una tradición en donde las mujeres también son protagonistas

La trova es una de las tradiciones culturales más reconocidas de los antioqueños, la cual ha venido creciendo de generación en generación. A través de ella, la genialidad, la chispa y el talento brillan en cada rima, ofreciéndole al público un espectáculo cargado de alegría y diversión.

Y qué mejor espacio que la Feria de las Flores de Medellín para abrirle las puertas a su tradicional Festival Nacional de la Trova, que este año cumple su versión número 19. Un lugar que deja claro que en esta muestra cultural tanto hombres como mujeres pueden brillar a la par.

A través de este festival, la Administración Distrital busca garantizar un espacio seguro y libre de violencias incluyendo estrategias de sensibilización basadas en género, protocolos de atención en casos de violencias y otras acciones afirmativas.

En esta oportunidad, más de 300 trovadoras y trovadores participaron en el proceso de sensibilización en género realizado en articulación entre la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Cultura, el cual buscó generar un espacio libre de violencias para las mujeres en el desarrollo de las eliminatorias, semifinales y finales del XIX Festival Nacional de la Trova.

Entre las principales acciones se encontraron la inclusión de 14 mujeres en la mesa de jurados de cada instancia del festival, tanto en las clasificatorias como en las semifinales y finales de las tres categorías, la creación del reconocimiento a la mujer trovadora con mejor desempeño dentro del evento en las categorías infantil, juvenil y mayores; y la participación de mujeres músicas en los certámenes del festival.

Este año 16 mujeres se inscribieron en todas las categorías, siendo Sandra Milena Muñoz, más conocida como “La Ardilla” quien llegó más lejos en esta edición, disputándose la semifinal entre 11 de los mejores trovadores del país, lo que la llevó a ganarse un reconocimiento como la mejor mujer en esta categoría.

“Anteriormente se pensaba que la trova era más para hombres, pero de un tiempo para acá ha cambiado un poco esto. Cada vez siguen llegando más mujeres que se van interesando en este tema y es muy gratificante saber que existe talento de sobra para mostrar en el país”, aseguró Muñoz a Caracoltv.com.

Nacida en Cartago, Valle y radicada en Cali hace 30 años, “La Ardilla” se enamoró de esta tradición desde pequeña cuando sus tíos la llevaban a la plaza a ver festivales de trova. En 2015, participó por primera vez en Medellín y ha logrado estar en cuatro semifinales.

“Si tuviera que darle un consejo a las mujeres que quieren ser trovadoras es que se animen a hacerlo. La improvisación es una magia que no deja de dar susto, pero uno se sube a una tarima y se le olvida. Aquí no hay géneros porque no estamos compitiendo entre hombres y mujeres, todos tenemos la misma capacidad de hacerlo”, agregó.

Una final con cifras históricas

El Festival Nacional de la Trova reunió a más de 15.000 personas en una noche donde la genialidad y el talento brillaron. Allí el público disfrutó de un espacio lleno de repentismo en el escenario Colombia del Aeroparque Juan Pablo II, donde la danza mexicana, copla llanera y música de gaita también estuvieron presentes.

En una jornada emocionante y con un jurado calificador, compuesto por personalidades de la música, literatura y la trova nacional e internacional como Jorge Velosa, Sara Jaramillo Klinkert, Leonardo Cuervo y Julio César Sanabria, fue elegido como Rey Nacional de la Trova Juan Carlos Vargas "Alacrán" y como virrey nacional Fabio Franco "Cacao", el príncipe nacional de 2023 es Juan David Ruiz "El Rey de los Gallinazos".

“Vivimos un Festival Nacional de la Trova excepcional este año. Tuvimos eliminatorias, clasificatorias en diferentes lugares de la ciudad. Las dos semifinales que se vivieron en el teatro Carlos Vieco y la final del Festival de la Trova en el Escenario Colombia. Sin duda, hay cosas para destacar de este Festival Nacional de la Trova, ese reconocimiento a la mujer que más avanzó en el Festival”, dijo Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana.