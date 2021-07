Ana Lucía Cano Villegas, la única mujer colombiana en la Bienal de Arte de Londres 2021

Lo que inició siendo simplemente una obra por encargo para un querido amigo, ahora ocupa un importante lugar en Londres, la capital mundial del arte, precisamente en la Bienal, plataforma que reune obras destacadas de todo el mundo para ser expuestas. Allí, del 1 al 4 de julio, artistas de todas las tradiciones y líneas de pensamiento, emergentes y establecidos, se presentan en una gran celebración del arte contemporáneo.

El ya mencionado encargo que se expone actualmente en la Bienal de Arte de Londres se llama ‘The Handshake’ y hace parte de la serie de tres ‘The Kiss, The Hug and The Handshake’, la cual está realizada por Ana Lucía Cano Villegas, la única mujer colombiana seleccionada para hacer parte de este evento con su obra, junto a Franklin Ramos Fernández, también el único hombre colombiano elegido por su trabajo llamado ‘Blue Dusk’.

“Un apretón de manos es un acto cotidiano. Pero en estos tiempos se volvió algo grotesco, un acto que genera humor negro; por eso estas manos y sus dedos son casi criaturas vivas, cada una con su personalidad animal”, explicó Cano Villegas sobre su obra, la cual fue seleccionada entre miles alrededor del mundo y ahora está expuesta junto a 450 más.

Cortesía

La técnica de ‘The Handshake’ es acrílico sobre lienzo. Tal y como lo contó la artista, la composición final está hecha sobre varias capas gruesas de pintura que son las que generan las texturas que se pueden apreciar. La idea era contrastar texturas con detalles explícitos de dibujo, su principal interés era que la obra al estar terminada no perdiera su calidad en el trazado, que quedara en la transición entre pintura y dibujo.

Aunque a Ana Lucía sus conocimientos previos en arquitectura la han ayudado enormemente, todo en pintura lo ha hecho de manera empírica. Además, reconoce que, pese a que aún le queda mucho por aprender, decidió aplicar a esta oportunidad hace unos meses viviendo una vida rural a las afueras de Barcelona, en donde siempre está creando cosas nuevas y se pasa los días entre sus día a día de esposa, mamá y artista, en medio de pinturas, lienzos y mucha inspiración.

“Mi trayectoria como pintora es corta. Empecé a pintar en el 2015 viviendo en Nueva York, pero llevo la vida entera creando. La creatividad es libertad para mí, trato de nunca parar de crear; desde cocinar, hasta inventar un juego para mi hijo”, expresó la colombiana.

Pese a que la Bienal de Arte de Londres entregará unos premios la próxima semana, para Ana Lucía el mayor reconocimiento para su trabajo es poder estar en este espacio en donde se aprecia el mejor arte contemporáneo del mundo.